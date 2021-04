PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 avril Spor Toto Süper Lig – Turquie

Notre pronostic: match nul entre Göztepe et Rizespor (3.40).

Suite et fin de la 33e journée du championnat turc avec ce mardi cette rencontre assez équilibrée entre Göztepe et Rizespor. Le 10e qui reçoit le 13e du classement. Attention parce que le club basé à Rize est loin d’avoir dit son dernier mot et il semble toujours aussi compliqué à manœuvrer. Il n’a d’ailleurs perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches. C’était le 3 mars contre Kayserispor (2-1). Entre-temps, il a réussi à faire le plein de confiance en s’imposant notamment au bout du suspense contre Galatasaray (4-3). Ce qui n’est pas rien! Méfiance aussi puisque Göztepe vient de se réveiller en arrachant un match nul contre Kayserispor (1-1). Pourquoi pas un de plus? C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Göztepe et Rizespor!

Les autres options :

Nul entre le Fatih Karagymruk Istanbul et Hatayspor (3.10)

Nul entre Aarau et le FC Winterthur (3.10)

Nul entre Heidenheim et Holstein Kiel (3.00)

Nul entre Koper et le NK Tabor Sezana (2.95)

Cote totale pour les cinq paris de folie : 289.16

Pariez sur Göztepe-Rizespor ici.