PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 décembre – Série A - Italie

Notre pronostic : match nul entre l’Empoli et l’Udinese et les deux équipes marquent (3.80)

Quel spectacle avec l’Udinese lors de la dernière journée ! Alors qu’elle menait trois buts à un sur la pelouse de la Lazio, cette équipe a d’abord vu le club romain revenir, puis mener au score jusqu’au but égalisateur de Arslan à la 90+9’ ! Peut-être le plus beau match de la saison en Europe pour l’instant. Toujours est-il que l’Udinese a du mal à gagner avec seulement une victoire sur ses dix dernières rencontres pour deux défaites et sept nuls ! L’Empoli aussi aime partager les points. Il l’a fait trois fois lors des cinq dernières journées. Je pense que c’est le résultat qui nous attend aujourd’hui. Pour faire gonfler la cote et comme ces deux équipes inscrivent pas mal de buts, je vous propose de rajouter le fait qu’elles marquent toutes les deux. Un pari de folie coté à 3.80 !

Pariez sur Empoli – Udinese ici !

Les autres options :

Arsenal s’impose sur la pelouse d’Everton sans encaisser de but (3.35)

Gérone bat Leganes et les deux équipes marquent (5.20)

Göztepe bat Gaziantep et les deux équipes marquent (4.10)

Cote totale des 271.40