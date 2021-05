PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 mai Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : match nul entre le Hertha et Fribourg (3.58)

Handicapé par les cas positifs à la Covid-19, le Hertha Berlin va enfin pouvoir disputer ses rencontres en retard. Celle-ci compte pour la 30e journée de championnat et est extrêmement importante. Le club berlinois est à la 17e place au classement, à deux points du barragiste, Cologne et à trois du premier non-relégable, l’Arminia Bielefeld. Avec trois matches nuls d’affilés, le Hertha ne voudra pas perdre de points face à un adversaire mieux classé que lui. Fribourg est 9e et ne joue plus rien pour cette fin de saison. Les joueurs restent, eux aussi, sur un score de parité face à Hoffenheim. Je pense donc que le résultat nul est un coup intéressant à tenter même si le club de Berlin part favori à domicile. Un pari coté à 3.58 !

L’autre option :

Match nul entre la Roma et Manchester United (4.00)

Cote totale des deux paris de folie : 14.32