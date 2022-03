PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Nantes bat Montpellier et les deux équipes marquent (4.00)

Dans une Ligue 1 aussi serrée, le huitième et le onzième se battent pour l'Europe. Respectivement à quatre et six points du top 5, Nantes et Montpellier peuvent tous deux espérer l'intégrer en fin de saison. Les Canaris sont actuellement sur un nuage. Avec une seule défaite en huit matches, toutes compétitions confondues, et surtout une qualification en finale de Coupe de France, les Nantais sont dans une forme olympique ! Si une décompression n'est pas à exclure, nous pouvons compter sur Antoine Kombouaré pour motiver ses troupes et ne pas se relâcher. En face, Montpellier est en grande difficulté. Les Héraultais ont, en effet, perdu à six reprises sur les huit dernières rencontres, là aussi toutes compétitions confondues. Même si Teji Savanier est moins étincelant depuis son retour de suspension, je vois tout de même les Montpelliérains marquer à La Beaujoire, malgré une victoire Nantaise. Un pari qui vous permet de quadrupler votre mise.

Pariez sur Nantes – Montpellier ici !

Les autres options :

Bordeaux bat Troyes par un but d’écart (3.70)

Match nul entre Marseille et Monaco et les deux équipes marquent (3.80)

Le Celta Vigo bat Majorque par un but d’écart (3.20)

Sassuolo gagne à Venise et les deux équipes marquent (3.20)

Cote totale des cinq paris de folie : 611.89