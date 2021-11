PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 novembre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Dortmund s'impose à Leipzig (3.50)

Leipzig a gagné tous ses matches abordables sur le papier à domicile (Greuther Fürth, Bochum, Stuttgart et Hertha Berlin)... mais s'est raté lors des grandes occasions: défaite contre la Bayern (4-1) en championnat puis face à Bruges (2-1) en Ligue des champions et enfin nul (2-2) dans les arrêts de jeu mercredi soir contre la Paris-SG. La réception de Dortmund, sa bête noire, risque d'être compliquée pour le RBL. En effet, le Borussia reste sur quatre succès consécutifs à Leipzig en Bundesliga et n'y a plus perdu depuis cinq ans. Malgré l'absence de la star norvégienne Erling Haaland, je ne serais pas surpris que le BVB, qui compte huit victoires et deux défaites en dix journées, s'impose de nouveau chez son adversaire du jour. Si j'ai vu juste, vous triplerez largement votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Lille bat Angers et David marque (2.95)

Nul entre Man. Utd et Man. City (4.15)

Nul entre Bochum et Hoffenheim (3.85)

Cote totale pour les quatre paris de folie: 164.97

Pariez sur Leipzig - Dormtund ici