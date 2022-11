PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Monaco gagne à Toulouse et les deux équipes marquent (3.30)

Les Monégasques ont fait le job en Ligue Europa en s’imposant largement contre l’Etoile Rouge (4-1). Auteur d’un triplé, Kévin Volland a été le grand artisan de l’ASM pour assurer la 2e place. Retour donc au championnat avec un déplacement pas si évident à Toulouse. Monaco est la 3e meilleure équipe de Ligue 1 en déplacement mais a perdu le dernier à Lille (4-3). Le club de la Principauté menait pourtant (3-2) avant d’être renversé. L’autre accroc a été au Parc des Princes (1-1) et là encore l’ASM aurait pu l’emporter. Je me dis donc que la victoire est possible mais Toulouse a des arguments à faire valoir. Le champion de Ligue 2 montre de belles choses à l’échelon supérieur avec une 11e place grâce à quatre victoires et autant de nuls en treize journées. Les Toulousains marquent très souvent et même si je les vois s’incliner aujourd’hui, je ne pense pas qu’ils vont rester muets. Un pari risqué coté à 3.30 !

