PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 octobre – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : match nul entre le Slovacko et Nice (3.60)

Avec deux nuls lors des deux premiers matches l’OGC Nice a beaucoup de mal à l’image de son début de saison difficile en Ligue 1. Les Aiglons n’ont gagné que trois des treize rencontres qu’ils ont disputées. Avec des résultats plus que décevants, ce match ne s’annonce pas facile même si le Slovacko ne va pas mieux. Heureusement pour les Tchèques, ils ont gagné ce week-end pour mettre fin à une série de sept rencontres sans victoire. Après deux matches spectaculaires en poule face au Partizan Belgrade (3-3) et à Cologne (défaite 4-2), le Slovacko voudra prendre des points et c’est pourquoi j’ai envie de tenter un gros coup en jouant le nul (3.60) !

Les autres options :

Monaco bat Trabzonspor et les deux équipes marquent (2.90)

Le PSV Eindhoven gagne à Zurich et les deux équipes marquent (2.80)

Rennes bat le Dynamo Kiev par un but d’écart (3.40)

Match nul entre Malmö et l’Union Berlin (3.50)

Le Feyenoord gagne sur la pelouse du Midtjylland et les deux équipes marquent (3.55)

Cote totale des six paris de folie : 1234.91