PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 6 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : E. Haaland inscrit au moins un doublé à Séville (3.80) !

Six matches de Premier League disputés et déjà... 10 buts inscrits ! Aucun doute : Erling Haaland s'est déjà bien intégré dans son nouveau club de Manchester City. Le Norvégien profite de l'excellent travail de ses coéquipiers et compte déjà quatre buts de plus que le deuxième meilleur buteur du championnat anglais. Même si les Mancuniens viennent de se faire accrochés par Aston Villa, ils affronteront ce soir une équipe de Séville qui passe complètement à côté de son début de saison : trois défaites et un nul en quatre journées de Liga et une claque subie face au Barca samedi à Sanchez Pizjuan (3-0). Le Norvgien a donc de fortes chances de s'illustrer ce soir en Andalousie, lui qui a déjà marqué quatorze fois en douze rencontres de C1 (3.80) !

Fiabilité : 22%

les autres options :

Nkunku marque contre le Shakhtar (1.84)

Sterling marque à Zagreb (2.40)

Giroud marque à Salzbourg (2.65)

Cote totale des buteurs : (44.47)

Pariez sur FC Séville - Manchester City ici