PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 6 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : la Côte d’Ivoire s’impose face au Cameroun et les deux équipes marquent (5.20)

Très beau match qui nous attend ce soir dans ce groupe D. Le Cameroun a très bien débuté ces éliminatoires en l’emportant face au Malawi (2-0). Les Camerounais ont une attaque intéressante avec Toko Ekambi, Choupo-Moting et Aboubakar. La Côte d’Ivoire, elle, reste sur deux scores nuls et vierges contre le Mozambique et le Ghana. Néanmoins, si l’on regarde les derniers résultats à domicile, cela va beaucoup mieux avec une série de six succès. Lors des trois derniers, les Ivoiriens ont toujours encaissé un but. C’est pourquoi je pense que l’on pourrait voir les deux équipes marquer dans ce duel. Je vois tout de même la Côte d’Ivoire s’imposer à domicile. Un pari très risqué coté à 5.20 !

Les autres options :

Match nul entre l’Afrique du Sud et le Ghana et les deux équipes marquent (4.30)

Le Maroc s’impose en Guinée et les deux équipes marquent (4.30)

Match en cinq sets entre Opelka et Harris (3.20)

Cote totale des trois paris de folie : 307.67