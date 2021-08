PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 août - Communty Shield - Angleterre

Notre pronostic: Man. City bat Leicester et plus de 3,5 buts dans le match (4.10)

Même si leurs adversaires n'étaient pas des cadors de la Premier League (Blackpool, Barnsley et Preston North End), les champions d'Angleterre n'ont pas fait de détails lors de leurs trois matches de préparation avant le Community Shield contre Leicester: 10 buts marqués et 1 encaissé. Les Foxes, déjà inférieurs aux Citizens, seront privés d'un élément clef en défense puisque l'ancien Stéphanois Wesley Fofana s'est sérieusement blessé lors du dernier match de Leicester, contre Villarreal (3-2), leur seule victoire en quatre rencontres amicales. Déjà favori à sa propre succession, City a frappé fort en engageant Jack Grealish pour près de 120 millions d'euros en attendant l'arrivée éventuelle de Harry Kane et bien sûr d'autres joueurs... peut-être encore plus importants ! Pour le traditionnel match de début de saison opposant le champion au vainqueur de la F.A Cup, je m'attends à un festival offensif. Je vous suggère donc de tenter City et plus de 3,5 buts dans le match. Un joli pari de folie pour quadrupler la mise !

Fiabilité: 30 %

Les autres options:

Nul entre Grenoble et Guingamp (3.30)

Nul entre Amiens et Quevilly (3.25)

Nul entre Auxerre et Ajaccio (3.25)

Cote totale des quatre paris de folie: 142.91

