PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 avril Ligue des Champions - Quart de finale

Notre pronostic : victoire de Chelsea à Porto et moins de 3,5 buts avec une réalisation de Giroud (4.70)

Les Portugais ont été impressionnants pour sortir la Juventus en huitième de finale. Quelle performance des joueurs du FC Porto qui partaient largement outsiders et qui ont déjoué tous les pronostics ! Cette fois c’est la même chose face au club londonien. Les dragons vont-ils rééditer l’exploit ? Je ne pense pas. Ce Chelsea me paraît trop solide. Alors oui il y a eu cette défaite à domicile face à West Brom (2-5) mais je ne pense pas que ça influe grandement sur la fin de saison des Blues. Avant cette rencontre les hommes de Tuchel restaient sur sept clean sheets consécutifs. La défense est la principale force de cette équipe qui n’a perdu qu’une seule fois sous les ordres du coach allemand arrivé cet hiver. C’est pourquoi je mise sur la victoire des Anglais avec moins de 3,5 buts dans le rencontre et un but d’Olivier Giroud. Le Français, sur le banc lors de la défaite ce week-end, pourrait tirer son épingle du jeu. Même s’il ne débute pas, il pourrait s’illustrer en entrant en jeu. Un beau pari coté à 4.70 !

Les autres options :

Victoire du Bayern face au PSG et but de Neymar ou Mbappé (4.20)

Match nul entre la Juventus et Naples et les deux équipes marquent (3.95)

Cote totale des trois paris de folie : 77.97