PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 février - Serie A

Notre pronostic : match nul entre la Salernitana et la Juventus (4.10) !

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la Juventus ! Le 20 janvier dernier, les Bianconeri se sont faits sanctionner d'un retrait de 15 points dans le cadre de l'affaire des transferts frauduleux. Les deux matches qui ont suivi n'ont pas été fructueux : nul contre l'Atalanta et surtout défaite (2-0) à domicile contre Monza. La Salernitana, de son côté, est parvenue à mettre fin à une triste série de sept matches sans victoire en allant s'imposer à Lecce (2-1). Rappelons également que le match aller entre ces deux clubs s'était terminé sur un score de parité (2-2). Envisager un nouveau nul ce soir ne me paraît pas si fou et peut vous permettre de quadrupler votre mise (4.10) !

