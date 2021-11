PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 7 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : nul entre Lorient et Brest et les deux équipes marquent (3.70)

Lorient n’y arrive plus depuis quelques semaines. Les Merlus n’ont plus gagné depuis le 22 septembre, c’était face à Nice (1-0). Le bilan au Moustoir est très bon pour les Lorientais qui n’y ont pas perdu cette saison. Ils l’ont même emporté face à des grosses écuries comme Monaco, Lille ou Nice mais, paradoxalement, ils ne gagnent pas chez eux face à des équipes dîtes plus faibles (Clermont, Bordeaux). Brest a enfin gagné lors de la dernière journée face à Monaco. Première victoire de la saison pour les Brestois qui sont 18e de Ligue 1 et voudront essayer de faire un résultat à l’extérieur. Je pense que l’on va assister à une belle rencontre entre deux équipes qui vont de l’avant. Je les vois marquer. Je jouerais même le nul pour ce match pour une cote de 3.70 !

Pariez sur Lorient – Brest ici !

Les autres options :

L’Inter s’impose chez le Milan AC et les deux équipes marquent (3.45)

L’Atletico de Madrid l’emporte à Valence et les deux équipes marquent (3.95)

La Real Sociedad s’impose à Osasuna et les deux équipes marquent (4.40)

Leicester gagne à Leeds et les deux équipes marquent (3.70)

Cote totale des cinq paris de folie : 820.87