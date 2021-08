PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 août - Ligue 1

Notre pronostic: Strasbourg bat Angers par un seul but d'écart (3.35)

Quel bonheur pour les Strasbourgeois de retrouver leur public à la Meinau pour l'ouverture de la saison 2021/2022 ! On sait que les supporters alsaciens donnent des ailes au Racing qui n'a pas pu profiter de leur soutien pendant la crise sanitaire. Avec l'arrivée de Julien Stephan et le retour de Kevin Gameiro, Strasbourg peut franchir un palier et envisager une saison moins galère que celle qui vient de se terminer. En revanche, je suis inquiet pour Angers qui a sûrement perdu beaucoup avec le départ de Stéphane Moulin à Caen, et qui n'a recruté aucun joueur d'expérience. Je vous conseille de miser sur une victoire alsacienne, mais comme le SCO vendra chèrement sa peau, je suggère un petit succès, par un seul but d'écart, afin de largement tripler.

Fiabilité: 35 %

Les autres options:

Clermont ne perd pas à Bordeaux et les deux équipes marquent (2.60)

Lille gagne à Metz 1-0/2-0 (3.05)

Cote totale des trois paris de folie: 26.56

Pariez sur Strasbourg - Angers ici