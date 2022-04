PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 avril – Liga

Notre pronostic : le FC Séville bat Grenade et les deux équipes marquent (3.60)

C’est une rencontre plus difficile qu’elle n’y parait pour le FC Séville. Les joueurs de Julen Lopetegui sont actuellement dans le dur et sont passés, en l’espace de quelques semaines, de premier concurrent au Real Madrid pour le titre à quatrième du championnat en regardant son voisin le Betis dans le rétroviseur. Certes, les Andalous perdent très peu mais ils ne gagnent que trop rarement depuis le début de l’année. Ils ont, en effet, partagé les points à sept reprises sur les dix derniers matches de championnat ! Si je les vois supérieurs à leur adversaire du soir, je ne pense donc pas que Séville vivra une partie de tout repos. D’autant plus que Grenade a enfin sorti la tête de l’eau en 2022 ! Après dix rencontres sans victoire, dont sept défaites, les actuels seizièmes viennent de prendre quatre points sur six et conservent leur destin entre leurs pieds dans la course finale au maintien. Cela risque, selon moi, de ne pas suffire ce soir malgré une belle adversité. Je miserais donc sur la victoire du FC Séville avec les deux équipes qui marquent. Un pari de folie coté à 3.60 !

