PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 février – Coupe de France 1/8 de finale

Largué en championnat, Lyon (9e) doit miser sur la Coupe de France pour tenter de sauver sa saison. Le problème, c’est que le tirage au sort n’a pas été clément pour les hommes de Laurent Blanc. Ils devront en effet affronter leur "bête noire" à domicile, le LOSC ! Lille n’a perdu que dans 20 % des cas à Lyon lors des ces douze dernières visites et s’est imposé une fois sur deux toute compétition confondue. Même si l’OL va un peu mieux, il faut relativiser. Les Lyonnais n’ont rencontré récemment que Brest (deux fois), Clermont, Metz, Nantes, Strasbourg, Ajaccio, Chambéry et Troyes… aucun adversaire du niveau de Lille (6e) ! Pour leur part, les Dogues traversent une bonne période : une seule défaite depuis la reprise, à Nice par la plus petite des marges et sans que cela ne soit mérité. Le LOSC a même réussi à mettre fin le week-end dernier à une série de dix succès consécutifs de Rennes au Roazhon Parc en s’imposant 3-1. Dans ces conditions, je vous conseille de parier sur un score de parité synonyme de tirs au but pour largement tripler votre mise.

Fiabilité : 40 %

