PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 8 septembre Qualifications CDM 2022

Notre pronostic : la Suède s’impose en Grèce et les deux équipes marquent (4.70)

C’est un gros coup que je vous propose pour cette rencontre. La Suède réalise un parcours parfait dans ces éliminatoires. Elle vient notamment de battre l’Espagne à domicile (2-1). Une très belle performance qui peut faire espérer la 1ère place du groupe B aux Suédois. Ils n’ont qu’un point de retard sur la Roja mais deux matches en moins. La Grèce est toujours invaincue mais n’a réalisé que des nuls en trois journées. C’est compliqué donc pour les Grecs qui vont devoir aller chercher des victoires s’ils veulent attraper une des deux premières places. Je ne pense pas que cela sera possible ce soir. La Suède me semble plus forte. Par contre, je pense qu’ils peuvent marquer chez eux, comme ils l’ont fait lors de leurs sept derniers matches. Si vous ajoutez cela au fait que les Suédois l’emportent, vous pourriez toucher le gros lot (4.70) !

L’autre option :

Nul entre la Pologne et l’Angleterre (3.75)

Cote totale des deux paris de folie : 17.63