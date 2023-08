PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 6 août – Supercoupe du Portugal

Notre pronostic : Porto bat Benfica (2.95)

Le spécialiste de la Supercoupe du Portugal… c’est indéniablement Porto : 23 victoires (Sporting 9 et Benfica 8) depuis la création en 1979 ! Depuis 2009, le FCP a disputé cette compétition à huit reprises et compte 100 % de réussite. Par ailleurs, et cette statistique est complètement hallucinante, les deux plus grands clubs du pays se sont affrontés douze fois en Supercoupe et Benfica ne s’est imposé qu’en 1985 pour onze finales perdues ! Enfin, les cinq derniers « classiques portugais » ont tourné à l’avantage de Porto dans 80 % des cas en deux ans, toute compétition confondue. Je vous conseille donc de pariez sur l’outsider (2.95), surtout que Gonçalo Ramos, le buteur lisboète, a quitté Lisbonne pour signer au Paris-Saint-Germain.

Fiabilité : 40 %

