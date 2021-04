PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 avril - Liga - Espagne

Notre pronostic: match nul entre Huesca et Elche (3.25)

Duel pour le maintien en Liga entre Huesca (18e) et Elche (17e). Les deux clubs penseront avant tout à ne pas perdre même si les Azulgranas, qui comptent deux longueurs de retard sur leurs adversaires du jour, auraient tout intérêt à s’imposer afin de sortir de la zone rouge et pour laisser cette 18e place à Elche. Cependant, la SDH n’a gagné que deux matches sur quatorze à domicile cette saison et a partagé les points à douze reprises. De son côté, l’ECF reste sur deux nuls consécutifs et aimerait bien que la série se poursuive afin de ne pas se retrouver parmi les trois relégables du championnat d’Espagne. Finalement, envisager un score de parité entre ces promus n’a rien de vraiment fou et pourrait vous permettre de tripler la mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Lille gagne à Metz et Yilmaz marque (2.80)

Nul entre Astra Giurgiu et Arad en Roumanie (3.05)

Cote totale pour les trois paris de folie : 27.75

