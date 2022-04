PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 avril – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Manchester United gagne sur la pelouse d’Everton et les deux équipes marquent (3.35)

La saison d’Everton est tout bonnement catastrophique avec une 17e place au classement et un seul petit point d’avance sur Burnley. Les Toffees ont même été défaits cette semaine par les Clarets (3-2). Une défaite qui fait mal, la sixième lors des sept dernières rencontres de Premier League. Même si à domicile, les résultats sont un peu meilleurs, Manchester United se doit de prendre les trois points chez un adversaire qui joue la relégation. Les Mancuniens sont décevants avec cinquante-et-un points pris depuis le début du championnat et sont 7e. Ils peuvent finir dans le top 4 mais pour cela il faudra gagner beaucoup de rencontres. Cela doit commencer par celle de ce soir. Avec leurs difficultés défensives, je pense que les Red Devils pourraient gagner en encaissant un but. Un bon pari coté à 3.35 !

