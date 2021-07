PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 juillet – Pepsi-deild - Islande

Notre pronostic: Fylkir Reykjavik bat Kopavogs et les deux équipes marquent (3.40)

Bien que 9e du championnat d’Islande, Fylkir part avec les faveurs des pronostics face à Kopavogs, avant-dernier de Pepsi-deild, qui ne compte qu’une victoire en dix journées. A l’extérieur, le club de Kopavogur a seulement pris un point sur douze possibles et n’a battu Fylkir qu’une seule fois en douze confrontations depuis 2007. Pour toutes ces raisons, il me semble judicieux de parier sur le favori à domicile. Pour faire grimper la cote, je vous propose la victoire de Fylkir avec des buts de chaque côté (3.40). En effet, cela s’est produit dans 70 % des cas entre ces deux équipes lors des dix dernières oppositions. Enfin, Fylkir et Kopavogs n’ont réussi qu’un clean-sheet chacun lors des six dernières journées.

Fiabilité : 35 %

L’autre option :

La Colombie bat le Pérou et les deux équipes marquent (4.00)

Cote totale pour les deux paris de folie: 13.60

Pariez sur Fylkir – Kopavogs ici