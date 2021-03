PRONOS PARIS RMC Le pari de folie du 9 mars Ligue des Champions

Notre pronostic : 1-1 ou 2-2 entre Dortmund et Séville (4.50) !

Le match aller avait été fabuleux avec cette victoire du Borussia (2-3). Je pense que le retour sera au moins aussi agréable. Le suspens sera de mise avec deux équipes joueuses et portées vers l’avant. Ce sera encore plus le cas pour le FC Séville qui a donc un retard à rattraper. Il faudra prendre exemple sur le FC Barcelone qui a remonté son handicap de deux buts au match retour en Coupe du Roi contre ces mêmes Sévillans. La défaite est souvent chargée d’enseignements et il faudra les assimiler pour, pourquoi pas, rallier les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Attention au Borussia Dortmund qui a été surprenant à l’aller et qui peut compter sur un homme en pleine bourre : Haaland. Le Norvégien est toujours plus impressionnant avec une saison pleine en Europe mais aussi en championnat où il vient de claquer un doublé malgré la défaite contre le Bayern Munich (4-2). C’est pourquoi je pense que les deux équipes pourraient ne pas se départager et on devrait voir des buts de chaque coté ! Je vous conseille le 1-1 ou le 2-2 pour une très belle cote de 4.50 !

Les autres options :

Chiesa (Juventus) marque contre Porto (3.25)

Nul entre le VVV Venlo et le Sparta Rotterdam (3.25)

Cote totale pour les trois paris de folie : 47.53

