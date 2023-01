PRONOS PARIS RMC Le pari de folie football du 17 janvier - Coupe du Roi

Notre pronostic : pas de vainqueur dans le temps réglementaire entre Alaves et le FC Séville (3.50) !

Situation chaotique au FC Séville ! Le club andalou, entraîné par l'ancien coach de l'OM Jorge Sampaoli, est en position de rélégable en Liga après dix-sept journées disputées (18ème avec seulement trois victoires). Les Sévillans, battus le weekend dernier à Gérone sont en grand danger et vont devoir se focaliser sur le championnat. L'entraîneur argentin devrait donc faire tourner ce soir en Coupe du Roi face à Alaves, club qui évolue en deuxième division et qui occupe la cinquième place du classement. Les Basques sont extrêmement solides à domicile puisqu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur leur pelouse cette saison. Dans ces conditions, envisager un nul à l'issue du temps réglementaire n'a rien d'incongru et peut vous rapporter gros (3.50) ! Fiabilité : 32%

Autre option :

Nul entre Wigan et Luton (3.05)

Cote totale des deux paris de folie : 10.67

