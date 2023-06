PRONOS PARIS RMC Le pari de folie tennis du 6 juin - Roland-Garros

Notre pronostic : A. Sabalenka bat E. Svitolina en trois sets (3.70) !

C'est l'une des belles histoires de cette édition 2023 de Roland-Garros ! Elina Svitolina, trois fois quart de finaliste des Internationaux de France, déjoue les pronostics depuis le début de la quinzaine et elle reste sur une magnifique victoire en deux manches contre Daria Kasatkina. Redescendue à la 192ème place de la WTA après une longue coupure (liée a sa grossesse), l'Ukrainienne semble sur un nuage et elle pourrait poser des problèmes à Aryna Sabalenka, numéro 2 mondiale. Il y a un partout dans les confrontations directes et à chaque fois la vainqueure l'a emporté en trois sets. Misez donc sur un succès de la Biélorusse en trois manches pour une cote de (3.70) ! Fiabilité : 41%

