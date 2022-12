PRONOS PARIS RMC Le pari de Jérôme Rothen sur Corée du Sud - Portugal du 2 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : le Corée du Sud ne perd pas contre le Portugal et les deux équipes marquent (2.95)

Le Portugal étant déjà qualifié, je pense que les changements effectués par Fernando Santos pourraient permettre aux Coréens d’avoir de l’espoir ? Ces derniers sont dans l’obligation de s’imposer pour espérer aller plus loin. Ils seront donc très motivés et je pense qu’ils vont mettre une pression énorme sur les Portugais qui ne sont tout de même pas assurés de la première place. Si le Portugal perd et que le Ghana l’emporte, cela pourrait se jouer à la différence de buts. Attention donc à ne pas trop se relâcher. Reste que je pense qu’il faut essayer de miser sur une grosse cote. Avec des Sud-Coréens qui vont tout donner, je pense qu’il est intéressant de parier sur le 1N (1.90). Pour gagner encore plus d’argent, je vois même les deux équipes marquer (2.95) !

Pariez sur Corée du Sud – Portugal !