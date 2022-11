PRONOS PARIS RMC Le pari de Jérôme Rothen sur France – Australie – CDM 2022

Mon pronostic : nul à la mi-temps entre la France et l’Australie et victoire des Bleus (3.70) !

Il n’est jamais évident de débuter un Mondial et l’Equipe de France en avait fait l’expérience en 2018 déjà face à l’Australie avec une victoire très difficile (2-1). Je m’attends au même genre de scénario ce soir. Les Bleus se doivent de bien débuter leur compétition d’autant que le deuxième match sera contre le Danemark. Ils vont avoir la pression et c’est pour cela que je miserais sur le nul à la mi-temps. Cela avait été le cas il y a quatre ans avec un score nul et vierge à la pause. Et j’imagine le même scénario avec un succès des hommes de Deschamps. Même si l’année 2022 n’est pas belle, je doute que les joueurs passent à côté de ce duel si attendu. C’est ce qui va déterminer la suite de la compétition. Le nul mi-temps avec la victoire des Bleus propose une belle cote de 3.70 !

Pariez sur France - Australie ici !