PRONOS PARIS RMC Le pari de Jérôme Rothen sur Ghana - Uruguay du 2 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : le Ghana bat l’Uruguay (4.50)

Je ne comprends absolument pas les cotes proposées par cette rencontre. Alors oui le Ghana n’a plus le même niveau qu’en 2010, où il s’était incliné en quart de finale face à l’Uruguay justement mais la Celeste non plus. Les Uruguayens n’ont toujours pas marqué et ont un niveau de jeu proche du néant. Ils ne proposent pas grand-chose alors que les Ghanéens ont gagné face à la Corée du Sud et n’étaient pas loin de prendre un point contre le Portugal lors de la première journée. Le Ghana a le luxe de pouvoir se contenter d’un point pour se qualifier et je m’attends donc à un match solide et à des possibilités de contres alors que l’Uruguay est obligé d’attaquer. Je tenterais un gros coup en misant sur le succès des Black Stars pour une cote énorme de 4.50 !

Pariez sur Ghana – Uruguay ici !