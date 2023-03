PRONOS PARIS RMC Le pari football de Jérôme Rothen sur Nice - Auxerre - Ligue 1

Mon pronostic : Nice gagne et Moffi marque (2.60)

Nice est sur une très bonne dynamique avec des victoires à Lens, à Marseille, à Monaco et face à Lille. On ne bat pas les favoris du championnat par hasard. J'imagine que quand le niveau de l'adversaire va baisser un peu, comme ce soir face à Auxerre, les Niçois vont réussir à maintenir leurs exigences. Mentalement, ils sont libérés. Ils commencent également à regarder le haut du classement, en espérant peut-être décrocher une place européenne en fin de saison, si leur série se poursuit. Je ne les vois pas du tout se faire accrocher à domicile par les Auxerrois. Je ne les vois pas s'arrêter en si bon chemin. De plus, après avoir inscrit douze buts en première partie de saison avec Lorient, Terem Moffi semble enfin libéré avec sa nouvelle équipe. Il a été très bon face aux Monégasques la semaine dernière et lorsqu'un attaquant engrange une telle confiance, il peut vite enchaîner les buts.

Pariez ici sur Nice-Auxerre !