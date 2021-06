PRONOS PARIS RMC Le pari de Kevin Diaz sur Pays-Bas-Autriche Euro 2020

Mon pronostic: les Pays-Bas s'imposent sans encaisser de but contre l'Autriche (2.60).

Je suis totalement d’accord avec Christophe. Il faut normalement s’attendre à un match très déséquilibré ce jeudi entre les Pays-Bas et l’Autriche. Surtout que les joueurs néerlandais restent sur un succès vraiment encourageant contre l’Ukraine (3-2) avec des buts de Wijnaldum, Weghorst et Dumfries. La défense composée de Maduro, de Vrij et Blind aura à cœur de se montrer bien plus solide cette fois-ci. Les Autrichiens ont eux montré leurs limites face à la Macédoine du Nord avant de finalement creuser l’écart en fin de match (3-1). La mission s’annonce beaucoup plus compliquée pour eux cette fois-ci. C’est pourquoi je vous conseille de miser une victoire sans encaisser de but des Pays-Bas contre l’Autriche!

