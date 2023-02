PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier et Eric Di Meco du 8 février – Coupe de France

Mon pronostic : tirs au but entre l’OM et le PSG (3.70)

C’est peut-être le meilleur moment pour l’OM d’affronter le PSG au Vélodrome. Les Olympiens n’ont plus battu Paris dans leur stade depuis 2011 ce qui donne une série en cours de neuf rencontres sans victoire (trois nuls et six défaites). Evidemment, si l’on s’attarde sur les confrontations directes, le Paris Saint-Germain a l’avantage, sauf que la forme récente plaide plutôt en faveur de l’OM qui malgré la défaite face à Nice (3-1), a montré de belles choses depuis la reprise. Cependant, nous ne voyons pas non plus les Parisiens lâcher la rencontre facilement. Il faudrait donc tenter le nul au bout des 90 minutes pour une cote de 3.70 !

