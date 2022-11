PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Angleterre - Iran du 21 novembre - CDM 2022

Mon pronostic : l'Angleterre gagne et plus de 2,5 buts dans le match (2.25)

L'Iran n'a pas l'habitude de ces grands rendez-vous, alors que l'Angleterre, si ! Hier le Qatar est passé au travers face à l'Équateur à cause de la pression, ce qui pourrait arriver également aux Iraniens cet après-midi. Pourtant les hommes de Carlos Queiroz restent sur d'excellents résultats comme notamment un match nul face au Sénégal ou encore une victoire face à l'Uruguay en préparation. Mais une Coupe du Monde, ça reste un moment très spécial, difficile à appréhender sans expérience. De leur côté, les "Three Lions" restent sur une finale à l'Euro 2020 et une demi-finale lors de la dernière édition du mondial en Russie en 2018. Dès le premier match, les Anglais doivent confirmer leur statut de favori face à une équipe inexpérimentée. Je les vois donc l'emporter avec plus de 2,5 buts dans le match !

Harry Kane, en tant que n°9 titulaire, peut participer à la victoire de son équipe (3.15)

