PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Argentine - Australie du 3 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : l’Argentine bat l’Australie 2-0 ou 3-1 (3.60 via MYMATCH)

L’Argentine, en toute logique, devrait s’imposer face à l’Australie. L’Albiceleste est largement favorite et cela est dû à son statut évidemment, mais aussi à ce qu’elle a montré lors des deux dernières rencontres du groupe C après avoir perdu d’entrée contre l’Arabie Saoudite. Les Argentins ont battu le Mexique et la Pologne en montrant de belles choses et en prenant peu à peu confiance. Je ne vois pas autre chose qu’un succès ce soir d’autant que l’Australie ne me semble pas en mesure de tenir. Les Australiens ont réussi à battre la Tunisie et le Danemark mais on a vu contre la France que les Socceroos ont du mal quand le niveau est élevé. Je vous propose donc de miser sur une victoire large de l’Argentine, pourquoi pas sur le score de 2-0 ou 3-0 (3.60 via MYMATCH).

