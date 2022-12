PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Argentine – France du 18 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : la France ne perd pas contre l’Argentine et les deux équipes marquent (2.50)

La France peut marquer l’histoire en devenant la première équipe à remporter deux Coupes du Monde d’affilée depuis soixante ans et le doublé du Brésil en 1958 et 1962. Ce serait magnifique pour les Bleus mais attention à cette équipe argentine qui ne va rien lâcher. L’Albiceleste a montré toute sa hargne, son envie et sa capacité à aller chercher la victoire au mental. Même dominée, elle est capable de piquer dès qu’elle en a l’occasion. Pour moi le facteur déterminant sera la présence ou non d’Adrien Rabiot. Malade pour la demi-finale, il a cruellement manqué dans la couverture défensive sur le côté gauche français. Le Turinois réalise un Mondial monstrueux en défendant pour Mbappé et en aidant Théo Hernandez. Cette fois il aura Lionel Messi dans cette zone et j’espère vraiment que Rabiot sera là. Si c’est le cas je miserais donc sur la France qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.50 !

