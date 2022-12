PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Croatie – Belgique du 1er décembre – CDM 2022

Mon pronostic : la Croatie bat la Belgique et les deux équipes marquent (4.80)

Pour cette rencontre à 16h, je ne vois pas comment les Belges pourraient l’emporter. Les Diables Rouge ne forment plus une équipe soudée. La mauvaise ambiance règne dans le groupe et les stars ne sont pas au niveau. Même Thibaut Courtois, impérial avec le Real Madrid, a évolué bien loin de son niveau habituel contre le Maroc. Kévin De Bruyne semble complétement passer à côté de ce Mondial comme s’il n’avait pas envie de jouer et les anciens comme Eden Hazard n’ont plus les capacités de faire des différences. C’est pour cela que la cote de la Croatie m’attire énormément. Les Croates se sont soudés après l’ouverture du score subie contre le Canada. Je pense que leur compétition est lancée et qu’ils vont enchaîner aujourd’hui un peu dans le même style que ce qu’ils avaient fait il y a quatre ans face à l’Argentine. La Belgique est tout de même capable de marquer. Je jouerais donc le succès croate avec au moins un but belge pour une cote de 4.80 !

Pariez sur Croatie – Belgique ici !