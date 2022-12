PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Croatie – Maroc du 17 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : 0-0, 1-1 ou 2-1 entre la Croatie et le Maroc (via MYMATCH)

Le Maroc m’aura fait grandement plaisir durant cette Coupe du Monde avec un parcours historique pour tout un continent. Les Lions de l’Atlas se sont montrés très solides jusqu’à ce que la France fasse sauter le verrou. Maintenant il faudra voir s’ils sont capables de tenir physiquement avec une défense centrale décimée et des joueurs qui semblent très fatigués. La Croatie, elle, a encore la possibilité d’avoir une place d’honneur mais il faudra se remettre de cette sèche défaite contre l’Argentine. Les Croates en sont capables et c’est pourquoi je leur ferais plutôt confiance. Je miserais sur un score exact multi-chance via un MYMATCH : 0-0, 1-1 ou 2-1. Je ne vois pas les Marocains l’emporter mais je pense qu’ils pourraient tenir le score comme ils l’ont fait en phase de groupes.

