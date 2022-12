PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur France - Pologne du 4 décembre – CDM 2022

Mon pronostic : la France bat la Pologne et but d’Antoine Griezmann (2.85)

La France va devoir trouver la faille dans une défense polonaise qui sera extrêmement regroupée. La Pologne va se faire un malin plaisir de laisser la balle aux Français et de ne laisser aucun espace. Cette sélection ne peut rien faire d’autre et voudra tenir le plus longtemps possible pour profiter des contres ou alors d’emmener les Bleus aux tirs au but. Cependant je pense que les hommes de Deschamps vont trouver la faille. Olivier Giroud a la possibilité de monopoliser deux défenseurs sur lui par son jeu de corps et Dembélé ou Mbappé, par leur vitesse et leur technique pourraient désorganiser les défenseurs adverses. Antoine Griezmann, qui marche sur l’eau depuis le début de la compétition, a cette capacité par sa créativité, son coup d’œil, sa qualité de passe de créer des brèches. Je pense qu’il peut enfin ouvrir son compteur but avec les Bleus. Il adore ses phases à élimination directe lors desquelles il a toujours répondu présent. La victoire de la France, associée à son but donne une cote à 2.85 !

