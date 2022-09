PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Inter - Bayern - Ligue des Champions

Mon pronostic : Le Bayern ne perd pas et les deux équipes marquent (1,78)

Ça risque d'être compliqué pour l'Inter ce soir face au géant allemand ! Ils ont été en grandes difficultés dans le derby de la Madonnina face à l'AC Milan ce week-end et connaissent un début de saison en dents de scie avec trois victoires et deux défaites en Série A. De l'autre côté, le Bayern n'a toujours pas perdu en Bundesliga. Malgré la perte de Robert Lewandowski, ils ont marqué 17 buts sur les cinq premiers matchs de championnat avec un Sadio Mané en très grande forme. Le club bavarois fait partie, comme chaque année, des grands favoris à la victoire finale en Ligue des Champions. Je pense que le Bayern ne va pas perdre et que les deux équipes vont marquer dans ce choc.

