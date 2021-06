PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Italie-Pays de Galles Euro 2020

Mon pronostic: l'Italie gagne sans encaisser de but contre le Pays de Galles (2.00).

Je suis totalement d’accord avec Arthur. Assez logiquement cette rencontre devrait pencher en faveur de l’Italie. Surtout que défensivement cette équipe reste toujours irréprochable. Elle n’a d’ailleurs encaissé aucun but lors de ses 9 derniers matches. Mercredi dernier elle a réussi à faire le plein de confiance en s’imposant facilement contre la Suisse (3-0) avec un doublé de Manuel Locatelli. Autant dire que la mission s’annonce très compliquée pour les Gallois même s’ils restent sur un succès contre la Turquie (2-0). La charnière centrale composée de Rodon et Mepham risque d’être très vite débordée… C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès sans encaisser de but de l’Italie contre le Pays de Galles!

Pariez sur Italie-Pays de Galles ici.