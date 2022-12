PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Japon – Espagne du 1er décembre – CDM 2022

Mon pronostic : le Japon s’impose contre l’Espagne (8.00)

Ce duel a tout d’un piège pour l’Espagne. Je sens le Japon capable de réaliser un gros coup, une nouvelle fois, après la victoire face à l’Allemagne (2-1). Les Japonais n’ont pas réussi à confirmer cet exploit en s’inclinant face au Costa Rica. Une contreperformance qui pourrait coûter cher mais qui s’explique par le fait que les Nippons ne savent pas faire le jeu. Ce qu’ils préfèrent c’est laisser le ballon à l’adversaire et exploser en contre. L’Espagne apparaît alors comme l’adversaire idéal. Les Espagnols aiment avoir la possession et dicter le rythme. Ils pourraient donc se retrouver pris au dépourvu à chaque perte de balle. C’est un pressentiment. J’ai réellement l’impression que le Japon est capable de l’emporter et se qualifier pour les huitièmes de finale. Stade où les Japonais s’étaient inclinés il y a quatre ans contre la Belgique après avoir mené 2-0. Je mettrais donc une petite pièce sur cette cote à 8.00 !

