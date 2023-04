PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Paris-SG – Lorient – Ligue 1

Mon pronostic : le PSG mène à la mi-temps, bat Lorient, et Mbappé inscrit un doublé (3.40)

Le Paris-Saint-Germain a pris la bonne habitude de marquer rapidement en première mi-temps depuis trois rencontres et la série devrait se poursuivre surtout contre une équipe comme Lorient qui encaisse des buts tôt dans le match contre les grosses écuries du championnat. La dynamique est en faveur des Parisiens à l’image d’un Kylian Mbappé qui vient d’inscrire trois buts lors des deux dernières rencontres du PSG, contre Lens et à Angers. L’attaquant français voudra une nouvelle fois soigner ses statistiques et faire gagner son club. Il a déjà réussi quatre doublés et un triplé. Pour toutes ces raisons, je vous propose un My Match pour largement tripler votre mise de départ : le PSG mène à la mi-temps, bat Lorient, et Mbappé marque au moins deux buts !

