PRONOS PARIS RMC Le pari de Lionel Charbonnier sur Ukraine-Macédoine du Nord Euro 2020

Mon pronostic: l'Ukraine bat la Macédoine du Nord, Yarmolenko marque (3.40).

Suite de l’Euro 2020 ce jeudi avec dans le Groupe C ce match plus équilibré qu’on ne l’imagine entre l’Ukraine et la Macédoine du Nord. Les hommes d’Andreï Chevtchenko auront à cœur de se relancer après leur défaite face aux Pays-Bas (3-2). Pour cela ils pourront s’appuyer sur Andriy Yarmolenko. L’attaquant originaire de Saint-Pétersbourg a terminé la saison avec seulement 3 réalisations sous les couleurs de West Ham. Je suis convaincu qu’il est capable d’être décisif cette fois-ci. Les Macédoniens seront eux aussi revanchards après leur contre-performance face à l’Autriche (3-1). Malgré tout je vois l’Ukraine s’imposer contre la Macédoine et Yarmolenko marquer!

