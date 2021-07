PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Italie-Angleterre Euro 2020 - Finale

Mon pronostic: Immobile ou Kane buteur (1.90).

Très difficile de se prononcer sur le scénario de cette grande finale de l’Euro 2020! Du coup je vous propose de vous intéresser aux buteurs. A commencer par Ciro Immobile qui reste l’homme le plus dangereux du côté de l’Italie. Depuis le début de cette compétition il a quand même inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Je suis convaincu qu’il est capable de marquer ce soir. Attention du côté des Anglais à Harry Kane qui est lui aussi en feu en ce moment. C’est d’ailleurs lui qui a offert la qualification à son groupe, face au Danemark (2-1) avec un but à la 104e minute. C’est pourquoi je vois Kane ou Immobile marquer lors de cette finale!

Pariez sur Italie-Angleterre ici.