PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Portugal-Turquie – Coupe du Monde - Barrages

Mon pronostic : le Portugal bat la Turquie et les deux équipes marquent (2.95)

C’est le premier match de la peur pour le Portugal ! Les joueurs de Fernando Santos doivent, en effet, se défaire dans un premier temps de la Turquie pour espérer arracher son billet pour la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur portugais doit d’ailleurs faire face à plusieurs absences en défense. Ruben Dias, Pepe, Nelson Semedo et Joao Cancelo sont out, en plus de Renato Sanches au milieu de terrain. Cristiano Ronaldo sera, en revanche, bien présent et aura à cœur de se battre pour disputer une nouvelle grande compétition internationale à 37 ans. Accompagné de l’excellent Bernardo Silva mais aussi de Diogo Jota, Joao Felix ou encore Bruno Fernandes, le secteur offensif du Portugal a fière allure. En face, la Turquie a une belle équipe sur le papier mais peine à exploiter son potentiel. Si je vois les Turcs accrocheurs, je ne pense pas que cela sera suffisant. Je miserais donc sur un succès portugais avec les deux équipes qui marquent. Un pari qui vous permet de presque tripler la mise (2.95).

