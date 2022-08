PRONOS PARIS RMC Le pari football de Rolland Courbis du 28 août - Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Monaco, plus de 2,5 buts dans le match et Mbappé buteur (1.72)

Ce n'est pas un match gagné d'avance pour le PSG. Sur le papier, Monaco est sans aucun doute la meilleure équipe que le club de la capitale va affronter ce mois-ci. Pour l'occasion, Philippe Clément a prévu de changer de dispositif, de manière à laisser le moins de liberté possible aux pistons parisiens. Les joueurs de Christophe Galtier devront ainsi prouver qu'ils ont toutes les ressources mentales pour s'imposer face à un adversaire plus tenace. Mais le trio d'attaque est tellement impressionnant qu'il est très difficile de voir cette équipe réaliser une contre performance. Je vois donc Paris l'emporter avec plus de 2,5 buts dans le match et Mbappé buteur (1.72).

