PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Qarabag – Nantes – Ligue Europa

Mon pronostic : Nantes ne perd pas sur la pelouse de Qarabag et les deux équipes marquent (2.35)

Ça va être un match très compliqué pour le FC Nantes. Les Canaris ne parviennent pas à se lancer cette saison et se retrouvent dans le bas de tableau de la Ligue 1, avec un seul succès en sept matches. Mais ils ont offert un beau cadeau à leur public la semaine dernière en s’imposant dans le temps additionnel face à l’Olympiakos pour leur retour en coupe d’Europe. Et je dois avouer que je suis très emballé par le trio Simon-Blas-Mohamed en attaque. Je pense donc que les Nantais peuvent réaliser une belle performance sur la pelouse de Qarabag. Certes, le club d’Agdam est encore invaincu à domicile, mais il a déjà connu deux contre-performances en tour préliminaire de la Ligue des Champions, face à Ferencvaros et au Viktoria Plzen. Je vois ainsi Nantes ne pas perdre et les deux équipes marquer.

