PRONOS PARIS RMC Le pari de Rolland Courbis sur Strasbourg – Lyon – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Lyon 1-0, 2-0 ou 3-0 (4.70)

Ces deux équipes ont vécu un été bien différent. En effet, Strasbourg a été racheté par BlueCo, propriétaire de Chelsea, et se retrouve désormais filiale du club londonien. Les Alsaciens ont ainsi pu réaliser un mercato intéressant malgré le départ à venir de Diallo, en partance pour l’Arabie Saoudite. Très intéressants en préparation, les joueurs de Patrick Vieira pourront, de plus, compter sur l’appui d’un public bouillant. Je suis donc assez pessimiste pour l’Olympique Lyonnais. Les Rhodaniens ont vécu un mois de juillet cauchemardesque, avec cinq défaites consécutives en amical sans marquer le moindre but. Surveillé par la DNCG, Lyon est plutôt en train de subir sur le marché des transferts. Dans ce contexte, je vois Strasbourg gagner 1-0, 2-0 ou 3-0.

