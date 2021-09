PRONOS PARIS RMC Le pari domicile du 18 septembre Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Wolverhampton bat Brentford (1.90)

Le début de saison des Wolves a été catastrophique mais après trois revers, ils se sont rattrapés en s’imposant sur la pelouse de Watford (0-2). Maintenant il faut capitaliser sur ce succès et enchaîner. On attend mieux d’une équipe qui a produit un jeu très séduisant ces dernières saisons au point de se retrouver en Europe. Brentford n’a pas réussi à enchaîner après la victoire face à Arsenal (2-0). Le promu a ensuite pris un point sur la pelouse de Crystal Palace puis sur celle d’Aston Villa avant de s’incliner face à Brighton. Je pense que les Bees vont se calmer et Wolverhampton devrait en profiter pour signer une deuxième bonne performance consécutive. Un pari coté à 1.90 !

