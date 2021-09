PRONOS PARIS RMC Le pari domicile du 19 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : Clermont gagne face à Brest (1.92)

Les Clermontois ont connu leur première défaite au Parc des Princes (4-0). Ils ont proposé du jeu et ont eu quelques opportunités mais la marche était trop haute. Peu importe, cela n’entache pas vraiment leur bon début de championnat avec deux victoires et deux nuls. Le Clermont Foot a pour objectif premier de rester en Ligue 1. C’est bien parti pour, si les intentions restent les mêmes. Brest est dans une très mauvaise passe. Le club breton n’a toujours pas gagné et est 18e avec trois points. Au vu de la forme des deux équipes, je pense que les Auvergnats vont l’emporter à domicile au stade Gabriel Montpied.

