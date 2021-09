PRONOS PARIS RMC Le pari domicile du 21 septembre - Ligue 2

Notre pronostic : Le Havre bat Quevilly-Rouen (2.00)

C’est l’heure du derby normand ! Après sept points pris en trois journées, QRM a marqué le pas en s’inclinant par trois fois avant de redresser la barre et de l’emporter à Valenciennes et de tenir le nul face à Auxerre. C’est donc un bon début de saison pour le promu qui surfe sur la vague de sa montée. Les Havrais ont exactement le même bilan que leurs voisins avec onze points en huit journées même s’ils perdent peu. Seulement une défaite pour le HAC depuis la reprise en juillet. Les hommes de Paul Le Guen sont les spécialistes des nuls. Ils en ont connu cinq déjà. Cependant je pense qu’avec le public et la motivation, le Havre est capable de remporter ce derby. Un beau pari pour doubler la mise.

