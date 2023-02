PRONOS PARIS RMC Le pari du folie du 15 février – Ligue des champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Bruges et Benfica (3.75)

Le FC Bruges, seulement 4e de Jupiler Pro League, semble s’essouffler après un remarquable début de saison qui lui a permis de se qualifier pour les 1/8 de finale de la Ligue des champions. Les Belges, devant leur public, ont battu l’Atletico de Madrid et le Bayer Leverkusen avant de terminer la phase de groupe par une lourde défaite contre Porto (4-0) alors qu’ils s’étaient imposés 4-0 à l’aller au Portugal. En championnat, les Brugeois viennent d’aligner cinq nuls en six journées depuis la reprise mais ne comptent toujours qu’une seule défaite à domicile. De son côté, Benfica réalise un parcours quasi sans faute en Primera Liga (17v, 2n, 1d) et a terminé en tête de son groupe de Ligue des champions, invaincu, devant le Paris-SG et la Juventus. Pour toutes ces raisons, un score de parité ce soir ne serait finalement pas si fou que cela et vous permettrait de presque quadrupler votre mise.

Fiabilité : 35 %

